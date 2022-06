Payet avec Thauvin au Mexique, l’OM tremble !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Homme fort de l’OM cette saison avec 12 buts et 10 passes décisives en championnat, Dimitri Payet attire les convoitises au mercato.

Du haut de ses 35 ans, Dimitri Payet a prouvé qu’il était toujours l’homme fort de l’Olympique de Marseille cette saison. Facteur X aux yeux de son entraîneur Jorge Sampaoli, l’international français a prouvé tout au long de la saison à quel point il était indispensable à son club. Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2024, Dimitri Payet clame régulièrement son amour pour la ville de Marseille et pour le club phocéen, avec lequel il s’estime lié à vie. Malgré cette belle histoire d’amour entre Dimitri Payet et l’OM, le mercato est le moment où tout est possible. Et selon les informations du média mexicain El Futbolero, le club des Tigres de Monterrey aimerait briser la love-story entre l’OM et Dimitri Payet en s’attachant les services du Réunionnais, un an après avoir recruté Florian Thauvin en provenance de Marseille.

Les Tigres de Monterrey sur Payet

Le média mexicain dévoile que les Tigres veulent s’offrir les services de Dimitri Payet après les expériences satisfaisantes des recrutements d’André-Pierre Gignac et de Florian Thauvin. Le club mexicain a les moyens de ses ambitions et propose à Dimitri Payet une augmentation de salaire par rapport à ce qu’il perçoit actuellement à l’Olympique de Marseille. Deuxième du dernier championnat mexicain, les Tigres viseront le titre la saison prochaine et pour atteindre les objectifs, les dirigeants de Monterrey veulent enrôler Dimitri Payet. Reste maintenant à voir si le club mexicain parviendra à trouver les arguments nécessaires pour convaincre le Réunionnais de quitter l’OM. A priori, il faudra s’accrocher dans la mesure où Payet n’a aucunement l’intention de bouger, encore moins après la qualification directe pour la Ligue des Champions. De plus, l’un des héros de la France à l’Euro 2016 n’a peut-être pas spécialement envie de retrouver Florian Thauvin, avec lequel les relations étaient particulièrement glaciales dans la cité phocéenne ces dernières années.