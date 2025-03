Pablo Longoria à Paris, l'invitation qui choque

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Suspendu pour 15 matchs après ses accusations de la semaine passée, Pablo Longoria est également privé de toutes ses fonctions officielles en tant que président de l'Olympique de Marseille. Enfin presque.

Pour avoir prétendu que les arbitres étaient corrompus, et même s'il fait volte-face 48 heures plus tard, le patron de l'OM a été lourdement sanctionné par la commission de discipline de la LFP. Pablo Longoria va donc être de côté jusqu'à la fin de l'actuelle saison en Ligue 1, que ce soit à Marseille ou dans son rôle à la vice-présidence de la Ligue de Football Professionnel. Cependant, le dirigeant espagnol pourrait rester très présent dans l'actualité. En effet, dans le cadre d'une réunion de la totalité des acteurs du football prévue lundi à Paris, Philippe Diallo, président de la Fédération Française de Football, a convié Pablo Longoria malgré sa suspension consécutive aux propos proférés contre les arbitres...qui sont gérés par la FFF. Même si le président de l'Olympique de Marseille fait durer le suspense, sa venue dans la capitale au milieu des autres responsables du football est dans les tuyaux.

Longoria dans une réunion à la FFF, oui c'est possible

Cette réunion d'urgence a pour but de mettre sur la table la totalité des soucis du football professionnel français, et notamment celui des droits télé, et de l'argent que les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 font de cet argent. Et ce dimanche, La Tribune Dimanche, hebdomadaire qui appartient à Rodolphe Saadé, sponsor majeur de l'OM, affirme que Pablo Longoria devrait participer lundi à cette réunion malgré sa suspension de toutes fonctions officielles, du moins c'est une tendance très forte.

« Tous les dirigeants seront là: des clubs, de la Fédération, de la LFP, du fonds CVC qui a sauvé le football français selon Vincent Labrune. .. Tous, y compris Pablo Longoria? Le président de l'OM a été convié, ce qui en soi peut interpeller alors qu'il a été suspendu 15 matchs par la commission de discipline de la Ligue après son coup de sang le 22 février à Auxerre, où il avait dénoncé un arbitrage corrompu. L'Espagnol, qui a depuis regretté ses propos, pourrait bien monter à Paris. C'était en tout cas la tendance samedi. À voir si sa présence ne contrevient pas à la sérénité des débats », s'interroge notre confrère.