OM : Zubizarreta s'active et chasse au Portugal avant le mercato

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Le mercato approche et du côté de l’Olympique de Marseille, ce sont surtout les potentiels départs qui sont évoqués ces dernières semaines.

Dans le rouge financièrement, le club phocéen devra vendre en cas de non-qualification pour la Ligue des Champions et le nom de Florian Thauvin est de plus en plus associé à l’Italie dans l’optique d’un départ. Néanmoins, Andoni Zubizarreta scrute également à l’étranger pour d’éventuelles arrivées à moindre coût. Et selon les informations obtenues par Foot365, les scouts du directeur sportif espagnol étaient présents à Porto ce week-end pour assister au match entre le FC Porto et Boavista.

Une rencontre au cours de laquelle de nombreux joueurs susceptibles d’intéresser l’OM ont ainsi été observés. Selon Le Phocéen, il n’est pas impossible que de nouveaux renseignements aient été pris sur l’attaquant Moussa Marega et le milieu offensif Yacine Brahimi, dont le contrat expire le 30 juin prochain. D’autres joueurs moins connus comme Otavio ou encore Soares ont également le profil pour intéresser Marseille. Reste maintenant à quel prix est estimé tout ce beau monde et surtout, de quels moyens financiers Jacques-Henri Eyraud disposera cet été.