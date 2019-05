OM : Zubizarreta à Arsenal, le verdict tombe !

Homme de confiance de Jacques-Henri Eyraud à Marseille, Andoni Zubizarreta est le représentant de la direction le plus apprécié chez les supporters.

Mais l’Espagnol pourrait quitter le navire cet été, lassé de ne pas être suffisamment écouté en période de mercato. D’autant que certains gros clubs le draguent, comme Arsenal. Ces dernières semaines, la presse anglaise a d’ailleurs longuement expliqué que le poste de directeur sportif des Gunners se jouait entre Andoni Zubizarreta et Edu pour la saison prochaine.

A en croire les informations de Goal, la direction d’Arsenal a tranché. Et à moins d’un gros retournement de situation, c’est Edu qui va être prochainement nommé directeur sportif du club londonien. Le média précise que Francis Cagigao, ancien footballeur d’Arsenal désormais âgé de 49 ans, accompagnera Edu dans sa mission et se verra confié le rôle de responsable de la cellule de recrutement. Une information qui ne devrait pas manquer de soulager Jacques-Henri Eyraud et les supporters de l’OM, qui espèrent dans leur majorité que les pouvoirs de l’Espagnol seront élargis cet été.

As has been reported today, Arsenal are close to appointing Edu as technical director. I also understand Francis Cagigao is looking increasingly likely to get the head of recruitment role permanently.



