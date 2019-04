OM : Zubi ne sert à rien, il a une occase en or de prouver l'inverse !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

En poste depuis octobre 2016, Andoni Zubizarreta fait l’unanimité chez les supporters de l’Olympique de Marseille, où l’on regrette surtout que l’ancien monument du FC Barcelone ne soit pas davantage écouté par sa direction. Mais chez les consultants en revanche, on s'est souvent moqué de l’ex-gardien de la sélection espagnole, estimant qu’il ne servait finalement pas à grand-chose, notamment en période de mercato. En ce mois d’avril, « Zubi » comme il est amicalement surnommé à Marseille, va avoir l’occasion de prouver l’inverse. Et pour cause, sa mission n°1 ces dernières semaines est de convaincre le jeune Isaac Lihadji, décrit comme un phénomène (17 ans) et déjà dans le viseur du Barça, de signer son premier contrat pro à l’OM.

Et selon Salah Nasri, qui a eu le joueur sous ses ordres au FC Septième avant qu’il ne rejoigne Marseille à l’âge de 14 ans, c’est Andoni Zubizarreta qui gère le dossier dans son intégralité. « L'idéal serait qu'il continue à l'OM, car la formation française est excellente. Je comprends que le Barça ou City fassent rêver les jeunes, mais ce n'est pas une bonne idée. Là-bas, Isaac serait un talentueux parmi une multitude d'autres talentueux. Il doit poursuivre sa progression et signer son premier contrat à l'OM. Après avoir prouvé et explosé en France, il aura le temps d'aller dans un grand club étranger. Mais il doit confirmer ici. Après Lopez et Kamara, ce serait super pour l'OM de voir encore un jeune Marseillais percer en équipe première. Je sais que le dossier est entre les mains de Zubizarreta » a expliqué l’oncle de Samir Nasri, interrogé par Le Phocéen. Le média pro-OM, généralement bien informé sur les jeunes Marseillais, explique par ailleurs que le dossier est en bonne voie. Andoni Zubizarreta serait donc en passe de transformer l’essai…