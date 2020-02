OM : Zéro recrue, zéro départ, Zubi n’a pas chômé cet hiver

Dans : OM.

Beaucoup moins actif que certains concurrents, l’Olympique de Marseille n’a enregistré aucun mouvement cet hiver. Pourtant, la direction sportive a travaillé dur.

On s’attendait à un mercato assez calme à l’Olympique de Marseille, mais peut-être pas à ce point. Le marché des transferts a fermé ses portes vendredi soir, et le club phocéen n’a conclu aucun départ ni aucune arrivée. Finalement, l’entraîneur André Villas-Boas doit être satisfait, lui qui craignait de voir la direction affaiblir son effectif pour des raisons financières. On sait que l’actuel deuxième de Ligue 1 a besoin de vendre, d’où la venue de Paul Aldridge qui a provoqué des tensions en interne. Rien de grave apparemment, le Portugais s’est expliqué avec le président Jacques-Henri Eyraud qui n’a vendu personne, pas même Morgan Sanson ni Dimitri Payet, pourtant cités dans quelques rumeurs.

Alors comment Andoni Zubizarreta s’est-il occupé en janvier ? Que les supporters se rassurent, le directeur sportif ne s’est pas tourné les pouces. Nos confrères de Foot Mercato affirment que l’Espagnol a préparé le mercato estival avec différentes pistes. Au poste de latéral gauche par exemple, le dirigeant a pris la température pour Prosper Mendy (23 ans, Strømsgodset). A noter que des dossiers sont également étudiés pour l’entrejeu, le départ de Morgan Sanson l’été prochain étant probable. Enfin, l’OM travaille déjà sur le recrutement d’un attaquant étant donné que Dario Benedetto et Valère Germain sont les seules solutions en pointe. Avec une éventuelle participation en Ligue des Champions, cela risque d’être insuffisant.