OM : Zaza, Balotelli, Courbis a tout compris au mercato de l'OM

Dans : OM, Mercato, OGCN, Liga.

Alors que Simone Zaza est annoncé dans le viseur de l'OGC Nice et de l'Olympique de Marseille, Rolland Courbis estime qu'il y a anguille sous roche.

Ces derniers jours, l'actualité de Marseille et de Nice se croise. En quête d'un nouvel avant-centre pendant ce marché des transferts, le club phocéen a fait de Mario Balotelli sa priorité estivale. Depuis plusieurs semaines, l'OM négocie avec l'attaquant italien et le club azuréen pour s'attacher les services du fameux grantatakan. Mais les discussions traînent dans les grandes longueurs, à cause d'une mésentente financière. Marseille a donc activé d'autres pistes, et notamment celle menant à Simone Zaza, qui est aussi dans le viseur de... l'OGCN. Ce qui n'est pas un hasard, d'après Rolland Courbis.

« Il y a un truc que je trouve louche. Bizarrement, Nice s’intéresse à Zaza sans s’être séparé de Balotelli, c’est pratiquement impossible. Que Nice puisse s’intéresser à Zaza pour pouvoir discuter avec Marseille de Balotelli, et leur dire si 'on le prend nous, on baisse un peu le prix de Mario', ça me parait possible. En terme de négociations, il y a des gens très malins dans les deux clubs », a lancé, sur RMC Sport, le consultant, qui estime donc que Zaza est simplement utilisé contre son gré dans les négociations pour le transfert de Balotelli, alors que son nom circule aussi au Torino. L'avenir dira donc si Coach Courbis avait raison...