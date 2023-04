OM : Vitinha va exploser, Marseille s’enflamme !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Déjà catalogué comme un flop par une partie des observateurs, Vitinha a marqué ses premiers buts en Ligue 1 avec l’OM, dimanche face à Troyes.

Très peu utilisé par Igor Tudor depuis son transfert cet hiver en provenance de Braga pour 32 millions d’euros, Vitinha était titulaire à la surprise générale face à Troyes, dimanche soir au Vélodrome. Ce match marquera peut-être le tournant de la carrière de l’international espoirs portugais à l’Olympique de Marseille puisque l’ancien buteur de Braga a claqué un doublé, ses deux premiers buts sous le maillot phocéen. Au-delà de ses buts, Vitinha s’est montré précieux dans le jeu de son équipe grâce à ses appels, ses remises et ses mouvements toujours très intéressants.

Élu homme du match by @ParionsSport, 𝗩𝗶𝘁𝗶𝗻𝗵𝗮 est devenu le 1er joueur portugais avec l'OM à inscrire un doublé en @Ligue1UberEats 🇵🇹🤩 #OMESTAC pic.twitter.com/S7OU3sb7Zf — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 17, 2023

Après la rencontre, Igor Tudor était pleinement satisfait de la prestation de son avant-centre de 23 ans. « Tout le monde est très content pour lui, il a fallu un temps d'adaptation. Après la trêve internationale en mars, il est revenu changé. Quand il est dans la surface, c'est un danger pour les adversaires » a savouré l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Le joueur quant à lui, qui parle déjà un petit peu Français, a également fait part de son soulagement après la rencontre.

Le tournant pour Vitinha à l'OM

« C’était très important de marquer pour moi. J’ai ressenti un ouf de soulagement quand j’ai marqué, et beaucoup de joie. C’est bon pour mon moral, et pour le club aussi. C’est différent ici par rapport à Braga. Je dois travailler et progresser, mais tous les joueurs et le staff sont derrière moi » a apprécié Vitinha, très heureux de voir que son travail est enfin récompensé à l’OM. Preuve que le Portugais était dans tous les bons coups face à Troyes dimanche soir, il a hérité de la meilleure note du match dans les colonnes de L’Equipe avec un très bon 7/10.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« Relancé à la pointe de l'attaque, le Portugais n'a pas attendu pour se distinguer en ouvrant le score sur l'un de ses premiers ballons (2e). Il n'a pas tout réussi (7e, 49e) mais il a persévéré avant d'inscrire un doublé (64e). Intéressant également dans ses combinaisons avec Sanchez et Ünder » a analysé le quotidien national. Chez les supporters olympiens par ailleurs, on veut maintenant croire que Vitinha est lancé et va enchainer les buts avec l’OM. Pablo Longoria doit également croiser les doigts, lui qui a fait sauter la banque cet hiver pour le recruter avec un énorme chèque de 32 millions d’euros. Un investissement qui s’avèrera peut-être payant dans les semaines et les mois à venir pour l’Olympique de Marseille.