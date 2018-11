Dans : OM, Equipe de France.

Entré à la place de Kylian Mbappé lors du match amical France-Uruguay, Florian Thauvin n'a pas convaincu tout le monde, le champion du monde de l'Olympique de Marseille semblant toujours être sur la réserve sans donner le meilleur de lui même. Alors, au moment d'analyser la rencontre disputée par Florian Thauvin, Vincent Duluc a expliqué que selon lui la présence de Thauvin était uniquement un choix par défaut de Didier Deschamps.

Sur la Chaîne L'Equipe, le journaliste a dévoilé sa façon de penser concernant Florian Thauvin. « Si Coman avait été là, Thauvin ne serait pas allé à la Coupe du Monde. La première justification de Didier Deschamps pour prendre Florian Thauvin au moment de la liste, ça a été de dire que c’était un mec exceptionnel. Et je pense que oui, c’est sûrement un mec exceptionnel, mais ça aurait été mieux de dire que c’était un grand joueur et qu’il avait le niveau. On en n’est pas tout à fait certain, et si Didier Deschamps en avait été persuadé, il l’aurait fait jouer lors de la Coupe du Monde. Il ne l’a pas fait jouer, à part quelques minutes contre l’Argentine. Mais bon, je dois dire que si on compare ses performances avec celle d’Ousmane Dembélé on ne va pas voir beaucoup de différences », a lancé Vincent Duluc, pas plus fan de l'attaquant du FC Barcelone que du joueur de l'Olympique de Marseille.