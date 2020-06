OM : Villas-Boas prolongé, deux boss nommés, le rachat avance !

Dans : OM.

Du côté de l'Olympique de Marseille on voit très flou ce dimanche. Mais les candidats au rachat de l'OM auraient déjà avancé quelques pions en cas de reprise rapide.

Même si Jacques-Henri Eyraud a démenti samedi l’idée d’une vente de l’Olympique de Marseille, rappelant que Frank McCourt avait un vrai projet sur le long terme dans la cité phocéenne, du côté de Mourad Boudjellal on veut avancer concrètement sur une reprise, notamment sur le plan sportif. Car si le rachat va à son terme, ce qui est encore loin d’être acquis, il va falloir rapidement mettre en place une structure sportive, l’OM n’ayant pas de directeur sportif à ce jour, tandis qu’André Villas-Boas n’a qu’un an de contrat avec Marseille. Selon le JDD, du côté de l’ancien président du RC Toulon, on n’a pas attendu pour préparer le casting du futur Olympique de Marseille, avec déjà des choix forts qui ont été effectués.

Mourad Boudjellal aurait en effet les idées claires. « Dix personnes seraient prêtes à se mettre au travail dès la vente conclue. Au-delà de Boudjellal, qui se voit dans un costume de PDG, d’autres rôles auraient été distribués, à commencer par ceux de directeur sportif et de directeur général. L’entraîneur portugais André Villas-Boas serait, lui, de l’aventure. Evidemment… », explique l’hebdo, qui ne dévoile pas les noms des heureux élus pour occuper les deux fonctions cruciales à l’Olympique de Marseille. De quoi alimenter les rumeurs encore quelques jours, tout cela dans un climat forcément spécial, puisque les propos de Jacques-Henri Eyraud semblent ne pas avoir été entendus. C'est désormais à Frank McCourt de prendre rapidement position histoire que les choses soient claires et que JHE puisse retrouver un peu de sérénité du côté du Vélodrome. Ou pas.