OM : Villas-Boas est chaud pour Marseille, annonce imminente ?

Dans : OM, Ligue 1.

Si le départ de Rudi Garcia vient d’être confirmé, on se doute que l’Olympique de Marseille cherche son successeur depuis longtemps.

La preuve, plusieurs noms ont déjà alimenté les rumeurs, à commencer par celui de Gabriel Heinze. L’Argentin serait effectivement la priorité du club phocéen, et pourtant, The Telegraph place une autre piste au-dessus des autres. Selon le média britannique, des discussions seraient en cours entre le directeur sportif Andoni Zubizarreta et André Villas-Boas. Le Portugais, libre depuis son départ de Shanghai en novembre 2017, serait même proche d’un accord ! Lui qui vient justement d’ouvrir la porte à l’OM lors d’un événement à Bilbao.

« J'ai déjà été en contact avec Marseille en 2013, avant d'aller au Zénith Saint-Pétersbourg. C'est l'un des plus grands clubs en Europe, avec beaucoup de prestige car c'est un club champion d'Europe également. C'est évidemment quelque chose qui m'intéresse, a confié l’ancien manager de Chelsea. Mais ils viennent juste de prendre leur décision avec Rudi Garcia. Ce club est entre de bonnes mains avec Andoni Zubizarreta que je connais, bien sûr. S'ils me sollicitent, on se rencontrera bien sûr et il pourrait y avoir une possibilité. » Reste à savoir s’il s’agit d’un appel du pied ou d’une manière d’annoncer la couleur…