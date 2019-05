OM : Villas-Boas débarque avec six adjoints, dont un doc de gala

Dans : OM, Ligue 1.

Les négociations ont été plutôt rapides entre André Villas-Boas et l’Olympique de Marseille ces derniers jours.

Si le dossier a certainement été étudié bien avant l’annonce du départ de Rudi Garcia, le fait de pouvoir boucler cette arrivée avant la fin du mois de mai laisse à penser que les discussions ont pu se dérouler sur du velours. Il faut dire que le technicien portugais a eu gain de cause en ce qui concerne son staff technique, qui était certes à remodeler entièrement après le départ de Rudi Garcia et de ses adjoints. « AVB » a donc signé à l’OM en compagnie de six assistants annonce Nicolas Vilas, journaliste très proche de ce dossier.

En premier lieu, son adjoint lors de ses dernières aventures, Luis Martins, qui l’avait suivi à Tottenham et à Saint-Pétersbourg, et occupait ces derniers temps un poste chez les jeunes au Sporting Portugal. Trois autres assistants ont trouvé un accord avec le club provençal, avec l’ancien défenseur central du Real Madrid et de Chelsea Ricardo Carvalho, Daniel Sousa et Jose Mario Rocha, préparateur physique qui suit également Villas-Boas dans toutes ses aventures. Enfin, ce staff sera complété par Will Coort, entraineur des gardiens de but toujours fidèle au coach principal, et Eduardo Santos (au fond sur la photo) pour la physiothérapie. Ce dernier est très connu dans le monde du football, puisqu'il avait réussi la performance de guérir David Luiz d'un claquage en une petite dizaine de jours, lorsque le Brésilien évoluait au PSG en 2015, avec des méthodes surprenantes. De quoi donner un sacré coup de fouet au banc de touche.