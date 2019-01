OM : Villa vidée à Nice, déménagement, Balotelli arrive à Marseille !

Dans : OM, Mercato, OGCN.

Les rumeurs du mercato se nourrissent parfois de petits détails, et si l'on en croit Nice-Matin, la situation de Mario Balotelli est susceptible de très vite évoluer. Alors que Patrick Vieira laissait encore planer le mystère concernant l'avenir de l'attaquant italien, des déménageurs n'ont eux plus aucun doute sur le fait que Super Mario est en train de quitter la cité azuréenne et son prochain club ne sera pas si loin que cela de Nice. Car c'est à Marseille, que Mario Balotelli s'apprête à déballer ses cartons.

Et le quotidien régional de détailler cette opération. « L’attaquant italien a ces derniers jours organisé son déménagement et quitté la luxueuse maison qu’il louait du côté de Villefranche-sur-Mer. Selon nos informations, les quelques affaires dont il disposait auraient été déposées dans un garde-meuble, à Nice, avant de prendre prochainement la direction de… Marseille, ce qui laisse à penser que l’OM et le joueur ne seraient plus très loin d’un accord sur le plan contractuel. Non retenu par Patrick Vieira, Mario Balotelli a quitté Nice, vendredi matin, pour l’Italie, en compagnie d’un ami pour y passer le week-end. Sa voiture était chargée d’une grande partie de ses effets personnels… », raconte Nice-Matin au sujet de Mario Balotelli. Si ce dernier cherche des bras à Marseille, nul doute que les supporters de l'Olympique de Marseille seront nombreux à l'aider.