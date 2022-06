OM : Veretout ou Danilo, premier accroc au mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’une des priorités du mercato sera de trouver le parfait successeur de Boubacar Kamara pour les dirigeants de l’OM.

Libre de tout contrat, le milieu de terrain formé au club a fait ses valises pour rejoindre Aston Villa en Premier League. Un coup dur pour l’Olympique de Marseille au vu de l’importance de Boubacar Kamara dans le dispositif tactique de Jorge Sampaoli. La mission de Pablo Longoria et des recruteurs de l’OM est désormais de compenser le départ du néo-international français. Et de toute évidence, il ne sera pas simple pour Marseille de faire oublier Kamara à Jorge Sampaoli ainsi qu’aux supporters marseillais. Selon les informations de RMC, Pablo Longoria se démène tout de même et deux pistes émergent. La première d’entre elles mène à Jordan Veretout, indésirable aux yeux de José Mourinho à l’AS Roma et dont le profil plaît énormément au président de l’OM, qui en fait son favori pour succéder à Boubacar Kamara.

Longoria veut Veretout, Sampaoli pousse pour Danilo

Selon la radio, Jorge Sampaoli n’est toutefois pas sur la même longueur d’onde que son président sur le dossier du milieu défensif à recruter cet été. L’entraîneur de l’OM n’est pas totalement opposé à la venue de Jordan Veretout mais il préfère nettement le profil de Danilo, le milieu de terrain brésilien de Palmeiras, également suivi par l’AS Monaco afin de succéder à Aurélien Tchouaméni, lequel va officiellement s’engager en faveur du Real Madrid pour près de 120 millions d’euros bonus compris. Danilo ou Veretout, l’OM va rapidement devoir trancher afin d’avancer concrètement sur son mercato et éviter de se faire devancer par ses poursuivants. Car tandis que Monaco est intéressé par Danilo, de nombreuses écuries françaises et italiennes lorgnent la situation de Jordan Veretout. Rien qu’en France, Lille et Lyon sont intéressés par le profil de l’ancien Nantais. Et si l’OM a l’avantage de jouer la Ligue des Champions, il serait dommage de gâcher ce bonus en prenant trop de temps à se décider du côté de l’état-major phocéen.