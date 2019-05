OM : Vendre Kamara, Lopez...scénario catastrophe à Marseille ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

L'absence de l'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe la saison prochaine pose un sérieux problème financier au club phocéen, lequel n'était déjà pas dans une forme resplendissante de ce côté-là. Et si Frank Mc Court et Jacques-Henri Eyraud pourront évidemment profiter du mercato pour faire rentrer du cash dans les caisses de l'OM, un agent interrogé par 20 Minutes confie que les dirigeants marseillais vont probablement devoir se résoudre à céder des joueurs dont le potentiel est le plus important.

Mais cela passe forcément par le départ des pépites de l'Olympique de Marseille, ce qui risque d'attiser la colère des supporters de l'OM. « Ils ont des joueurs âgés, avec des gros salaires, sur lesquels ils vont faire forcément des moins-values. Au contraire, les joueurs sur lesquels l’OM pourrait s’appuyer dans le futur sont ceux qui suscitent de l’intérêt. Il faudra sans doute vendre un Sanson, un Kamara ou un Lopez pour colmater les trous ! », explique ce représentant de joueurs, qui connaît bien le marché des transferts et ne voit pas l'Olympique de Marseille s'en sortir si facilement au mercato. De quoi donner quelques sueurs froides aux fans de l'OM qui se demandent quand cette série noire va s'arrêter pour leur club préféré.