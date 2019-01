OM : Vendez Payet ! Carine Galli conseille l'OM au mercato

Dans : OM, Mercato, Foot Mondial.

Alors que Dimitri Payet accuse le coup du côté de l'Olympique de Marseille, Carine Galli a été cash vis-à-vis des rumeurs durant ce mercato hivernal.

Dimitri Payet est la figure de proue du Champions Project. Recruté contre un chèque de 29 millions d'euros, qui a fait de lui le joueur le plus cher de l'histoire du club phocéen, le trentenaire n'est plus que l'ombre de lui-même cette saison. À l'instar du collectif de Rudi Garcia, le meneur de jeu n'a plus le même impact qu'auparavant. Auteur de quatre buts et de cinq passes en 17 matchs de Ligue 1, le Réunionnais n'a pourtant plus été décisif depuis le 25 octobre dernier et son but contre la Lazio en Europe League. Preuve qu'un malaise existe bien pour Payet à Marseille. Pas étonnant donc de le voir fréquenter la rubrique mercato cet hiver. Pisté par un club chinois, le milieu olympien pourrait potentiellement céder au chant des sirènes. Au grand bonheur de l'OM ? Carine Galli le pense clairement.

« Payet, à l'époque où il revient à l'OM, il était en guerre avec West Ham, et il n'avait aucune offre de la part d'un gros club anglais. Si la Chine vient avec 20-25 millions d'euros sur la table, l'OM doit le vendre. Cet argent pourrait servir à recruter de nouveaux joueurs. Il faudrait alors profiter de cette nouvelle manne financière pour reconstruire un effectif pour les années à venir. Hormis avec la Chine, l'OM ne pourra de toute façon pas rentrer dans ses frais avec Payet... », a balancé, sur La Chaîne L'Equipe, la journaliste, qui estime donc que Marseille doit se défaire du boulet Payet en cas de bonne opportunité, ne serait-ce que pour alléger la masse salariale en cette période de mercato.