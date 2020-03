OM : Une star du PSG aux petits soins pour Doria, il raconte

Dans : OM.

Peu en réussite pendant son passage à l’Olympique de Marseille, Matheus Doria garde quand même quelques bons souvenirs. Dont l’aide d’un joueur du Paris Saint-Germain pour son adaptation.

N’en déplaise aux supporters des deux équipes, les joueurs du Paris Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille ne se considèrent pas forcément comme des rivaux. Nouvel exemple avec l’anecdote de l’ancien Olympien Matheus Doria qui, à son arrivée en 2014, a vite compris qu’il n’entrait pas dans les plans de l’entraîneur Marcelo Bielsa. Mais pour son faciliter son adaptation, le Brésilien a pu compter sur l’aide de son compatriote Thiago Silva avec qu’il continue d’échanger quelques années plus tard.

La générosité de Thiago Silva

« Je ne peux pas dire que c'est mon ami et qu'on s'invite à dîner à la maison. Mais je le considère quand même comme un ami parce qu'il m'a très bien accueilli quand je suis arrivé en France, a confié le défenseur central de Santos Laguna dans une vidéo sur Facebook. Il était mon rival parce qu'il jouait à Paris et moi à Marseille, là-bas c'est l'une des plus grandes rivalités. Il m'a aidé, il m'a envoyé des messages et il m'a dit ce dont j'aurais besoin. »

« On est aussi revenus de voyage ensemble quelque fois. Il commente toujours mes photos, il m'envoie des messages pour savoir comment je vais. Je l'estime beaucoup, c'est le meilleur défenseur central selon moi. Je le prends comme modèle, j'adore sa manière de jouer. Je le considère comme un ami, mais pas si proche », a conclu Doria, qui a bien attendu de quitter l’OM avant de faire cette révélation…