OM : Une razzia du Milan à Marseille, et pour pas cher !

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Il va y avoir du mouvement à l’Olympique de Marseille cet été, et cela sera dans un premier temps principalement dans le sens des départs.

Entre les cadres trop bien payés pour une année sans Coupe d’Europe, et les joueurs en fin de contrat, cela va déjà alléger un effectif qui ne répond pas aux attentes. Mais l’OM voudra aussi y trouver son compte sur le plan financier. Cela va dépendre des offres, et le Milan AC compte bien profiter de la situation délicate du club phocéen pour faire des bonnes affaires. Le média italien Calcio Mercato annonce que le club lombard aimerait récupérer trois joueurs de l’OM cet été. En premier lieu Florian Thauvin, suivi en Serie A depuis quelques temps déjà. Mais le Milan AC, qui n’a pas encore validé sa place pour la prochaine Ligue des Champions, a déjà fait savoir à Eyraud qu’il ne mettrait pas les 40 ME demandés.

Autre joueur ciblé, Boubacar Kamara, qui n’a toujours pas prolongé, et à qui il ne reste donc plus qu’un an de contrat. Une situation qui pourrait là aussi provoquer un départ pour une somme bien moins importante que prévue, si jamais le Milan AC faisait tourner la tête du jeune défenseur central. Enfin, pour encore moins cher, Calcio Mercato annonce que la formation italienne songe à récupérer Mario Balotelli, qui sera bien évidemment gratuit, sachant que Super Mario a toujours eu un faible pour le Milan AC. Des opérations compliquées à boucler, même si la formation lombarde flaire quelques bonnes affaires sur le Vieux Port.