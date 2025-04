OM ‍: Une prolongation à 5,4ME imposée à Longoria ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Roberto De Zerbi sait faire passer des messages à ses dirigeants, et cela a été le cas après la nette victoire de l'OM face à Montpellier. L'entraîneur marseillais souhaite que Pablo Longoria prolonge un de ses joueurs et c'est une surprise.

L'Olympique de Marseille n'est pas encore certain de jouer la prochaine Ligue des champions, mais gouverner c'est prévoir et Roberto De Zerbi souhaite déjà travailler sur son prochain effectif. Du moins s'il reste à l'OM, ce qui n'est pas encore gagné, l'Italien laissant parfois entendre que rien n'était acquis. Quoi qu'il en soit, en marge du carton de son équipe face à Montpellier (5-1), l'ancien coach de Brighton a prévenu Pablo Longoria qu'il souhaitait que ce dernier négocie rapidement avec Geoffrey Kondogbia afin d'aboutir à la prolongation du contrat du défenseur de 32 ans, qui a encore deux ans de contrat avec l'Olympique de Marseille. Arrivé en 2023 de l'Atlético de Madrid, Kondogbia doit être une des priorités des dirigeants phocéens a prévenu Roberto De Zerbi.

🚨De Zerbi réclame une prolongation de Kondogbia :



"Kondogbia a fait des efforts alors qu'il n'a quasiment jamais joué à son poste, ce serait beau si le club pouvait le prolonger." pic.twitter.com/x1mMhyJWea — Massilia Zone (@MassiliaZone) April 19, 2025

« Kondogbia a fait une très belle saison, et il a fait des efforts alors qu’il n’a quasiment jamais joué à son poste, ce serait beau si le club pouvait le prolonger », a confié Roberto De Zerbi face à la presse. Sur le papier, l'idée est belle, même si le défenseur international centrafricain n'est pas un dossier très urgent puisqu'il a encore deux ans de contrat. Mais il y a tout de même un problème majeur, dont visiblement l'entraîneur italien de l'OM ne se préoccupe pas. Geoffrey Kondogbia est dans le Top 15 des salaires de Ligue 1 avec 450.000 euros par mois, soit autant que Mason Greenwood, si l'on se contente de Marseille, ou Corentin Tolisso ou Fabien Ruiz.

De quoi forcément faire réfléchir Pablo Longoria, lequel sait que pour recruter de nouveaux joueurs, il doit aussi libérer de la masse salariale. En conservant le natif de Neumours, cela ne sera pas le cas, et Roberto De Zerbi devra probablement l'accepter. La qualification ou non de l'OM pour la prochaine C1 peut évidemment faire bouger les lignes et modifier les choix de Marseille au prochain mercato.