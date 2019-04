OM : Une première folie à 6 ME pour Eyraud au mercato ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Avec Luiz Gustavo, Kevin Strootman, Maxime Lopez et Morgan Sanson, Rudi Garcia dispose de joueurs aux profils bien différents au milieu de terrain.

Néanmoins, cela devrait bouger cet été durant le mercato, et deux des quatre joueurs précédemment cités pourraient faire leurs valises, selon les offres qui arriveront sur le bureau de Jacques-Henri Eyraud. Ainsi, Andoni Zubizarreta a d’ores et déjà débuté son travail de prospection à ce poste, au cas où il faille se renforcer dans les prochaines semaines. Et à en croire les informations de Tutto Mercato Web, un joueur du Milan AC plaît au directeur sportif espagnol.

Il s’agit de Lucas Biglia, dont le contrat à Milan expire en juin 2020. Utilisé à 14 reprises seulement en Série A par Gennaro Gattuso, l’international argentin ne sera pas retenu par ses dirigeants. Une bonne nouvelle pour l’OM, d’ores et déjà prêt à offrir un salaire de 4 ME par an à l’ancien pilier de la Lazio Rome selon le média transalpin. Il faudra néanmoins constituer avec la concurrence de la Chine dans ce dossier. D’autant que le directeur sportif milanais Leonardo privilégierait cette option afin de récupérer la somme d’argent la plus importante possible. Selon les dernières indiscrétions, l'ancien dirigeant du Paris Saint-Germain espère récupérer une indemnité de transfert avoisinant les 6 ME.