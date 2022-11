OM : Une invasion prévue, l'inquiétant plan des supporters

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En cas de défaite de l’OM dans l’Olympico face à Lyon dimanche soir, la crise aurait été totale à Marseille.

Accroché à Strasbourg puis battu par Tottenham, l’Olympique de Marseille abordait le match contre Lyon avec énormément de craintes, dimanche soir au Vélodrome. Et pour cause, les derniers résultats ont fragilisé l’équilibre du vestiaire et ont subitement mis en danger Igor Tudor, pourtant auteur d’un début de saison canon en Ligue 1. En cas de défaite dans l’Olympico face à l’OL dimanche soir, l’entraîneur croate de l’OM aurait été en grand danger. Et la crise aurait été totale avec le Vélodrome. En effet, selon les informations glanées par Le Phocéen, plusieurs groupes de supporters avaient prévu de faire une descente de crise à la Commanderie dans le cas où l’OL serait venu battre l’OM dimanche soir au Vélodrome. Et nul doute que si les supporters étaient venus au centre d’entraînement de Marseille, cela aurait pu dégénérer comme par le passé à une époque pas si lointaine où Jacques-Henri Eyraud était encore aux commandes, en janvier 2021.

Une défaite contre l'OL aurait provoqué le chaos

« Qui parmi les connaisseurs de l'OM, pouvait imaginer sérieusement un Tudor conforté à son poste après une telle série suivie d'une nouvelle humiliation face aux troupes d'Aulas ? Personne, et surtout pas les supporters, dont certains groupes se voyaient déjà à La Commanderie en cas de défaite » note le média pro-OM, qui a ses sources parmi les groupes de supporters de l’OM, avant de poursuivre. « Évidemment, Tudor n'aura que quelques jours de répit, car le déplacement à Monaco arrive et personne n'en connait le scénario. Une fessée sur le Rocher ferait très mauvais genre, et laisserait surtout le club et les supporters dans une position très inconfortable avant de tirer le rideau pendant un mois et demi » détaille le média, pour qui une victoire à Monaco conforterait définitivement Igor Tudor avant la Coupe du monde. Une rechute sur le Rocher en revanche jetterait le trouble sur l’OM avant le Mondial au Qatar et nul doute que Pablo Longoria se poserait mille questions pendant que les Bleus défendront leurs chances de grappiller une troisième étoile à Doha…