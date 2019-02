OM : Un transfert si pas de podium, Lopez prêt à faire une Thauvin ?

Dans : OM, Mercato, Liga, Foot Europeen.

De retour au top de sa forme du côté de l'Olympique de Marseille, Maxime Lopez est courtisé en vue du prochain mercato estival.

Pleinement de retour à une place de titulaire depuis le début de l'année 2019, Maxime Lopez remontre l'étendue de son talent. Passeur décisif face à Reims début février (1-2), le milieu a réalisé une grosse prestation contre Bordeaux mardi (1-0). Avec un total de 141 passes réussies tout au long de cette rencontre de L1, le joueur de 21 ans a accompli la troisième performance du championnat dans ce domaine depuis 2006. Une statistique prouvant toute l'influence qu'a Lopez dans le jeu marseillais. Mais si ce retour en grâce permet à l'OM de repartir de l'avant, celui-ci ne pourrait être que provisoire. Alors que le minot semblait s'inscrire sur le long terme avec son club formateur, cette volonté serait remise en question en cas de non-qualification pour la Ligue des Champions. Désireux de se frotter au gratin européen, l'international espoirs reste dans le viseur du FC Séville, selon Le Phocéen.

« Maxime Lopez suscite l'intérêt des gros championnats, notamment en Espagne où on avait évoqué à ses débuts le FC Barcelone, mais plus récemment le FC Séville. C'était fin janvier, peu avant l'arrivée en prêt du milieu croate du Napoli Marko Rog. On peut estimer qu'avec son retour en forme, le minot du Burel fera lui aussi l'objet de convoitises l'été prochain », détaille le média marseillais. Amoureux de la Liga, le joueur encore sous contrat avec l'OM jusqu'en 2021 pourrait se laisser tenter par ce challenge andalou. En vue de la saison prochaine, Marseille a donc de quoi trembler, puisque des joueurs comme Florian Thauvin ou Boubacar Kamara sont également annoncés sur le départ. Pour garder tout ce joli monde, la troupe de Rudi Garcia n'a donc plus d'autre choix que de terminer sur le podium de la L1.