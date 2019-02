OM : Un sprint de Payet, Rami filme une preuve et se marre

Dans : OM, Ligue 1, Video.

Depuis deux matchs maintenant, l’Olympique de Marseille a retrouvé le sourire. En effet, le club phocéen est parvenu à s’imposer face à Bordeaux dans un Stade Vélodrome vide, puis sur la pelouse de Dijon. Deux succès obtenus malgré l’absence de trois cadres de l’effectif marseillais, à savoir Luiz Gustavo, Adil Rami et Dimitri Payet. A moins d’une mauvaise surprise pour Rudi Garcia, les trois joueurs expérimentés seront de retour ce week-end pour la réception d’Amiens. En attendant, ils travaillent d’arrachepied au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus pour retrouver leurs sensations.

Et tout cela dans la bonne humeur. Tout du moins du côté d’Adil Rami, lequel n’a pas hésité à chambrer Dimitri Payet et sa vitesse de course, dans un extrait d’entraînement diffusé par le compte YouTube de l’Olympique de Marseille. « Nous sommes en direct de l’entraînement et vous pouvez apercevoir derrière moi la vitesse maximum de Dimitri Payet. C’est quelque chose d’exceptionnel, elle est là sa vitesse maximum, c’est quelque chose d’unique (rires) » a lâché le natif de Fréjus, alors que Dimitri Payet semblait plutôt dans le dur qu’autre chose à force de répéter les courses. Au moins, tout cela prouve que le groupe vit bien à Marseille. Malgré les grosses différences salariales entre les joueurs, qui ont plombé l’ambiance ces dernières semaines selon différents médias.