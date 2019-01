OM : Un rendez-vous qui change tout pour Balotelli à l'OM ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Le feuilleton Mario Balotelli est reparti pour une saison 2, après un été déjà agité. Annoncé de nouveau très proche de l'Olympique de Marseille, au point que certains affirmaient même qu'il pourrait être aligné ou au moins présenté dimanche contre Monaco, l'attaquant italien est toujours un joueur de l'OGC Nice. Et en conférence de presse, Patrick Vieira a même laissé entendre que Super Mario pourrait aller au bout de son contrat avec le Gym en juin prochain. Mais l'hypothèse d'un départ est tout de même privilégiée par le club azuréen, lequel doit en plus composer avec la double démission de Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier.

Le président, qui restera en poste au plus tard jusqu'à la fin du mois de mai, a indiqué qu'il ne voulait plus s'occuper du mercato, tout en reconnaissant qu'il était souvent d'accord avec ses actionnaires lorsqu'il s'agissait de céder des joueurs. Et c'est dans ce cadre que, selon L'Equipe, Jean-Pierre Rivère a rencontré, jeudi, Jacques-Henri Eyraud afin de parler du cas Mario Balotelli avec le président de l'Olympique de Marseille. JHE fait toujours du buteur italien sa priorité numéro 1 du mercato hivernal, même s'il n'a pas des moyens financiers considérables pour renforcer la formation de Rudi Garcia. Pour les supporters de l'OM, il va falloir encore être patient...très patient même.