OM : Un pont d'or proposé à l'OM et à Payet, on dit merci la Chine

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Parfois annoncé sur le départ au mercato hivernal, Dimitri Payet souhaite prolonger l’aventure à l’Olympique de Marseille selon L’Equipe. Néanmoins, France Football apporte de nouveaux éléments qui pourraient bien perturber les plans de l’international français. Effectivement, le média affirme que le club chinois du Dalian Yifang pourrait rapidement proposer un pont d’or au capitaine phocéen, mais également au club de Frank McCourt. A tel point que Jacques-Henri Eyraud pourrait récupérer la somme investie pour recruter Dimitri Payet en 2016, à savoir 30 ME. Inespéré pour l’état-major de l’OM au vu de l'âge du joueur…

« Selon nos informations, l'une des formations les plus sensibles au profil du numéro 10 est le Dalian Yifang, club où est annoncé Leonardo Jardim comme probable entraîneur. En cas d'offre dans les prochains jours, Payet pourrait multiplier son salaire par trois ! L'OM pourrait alors espérer entre 25 et 30 ME d'euros » explique le magazine, qui précise néanmoins que se séparer de la recrue phare de son projet aurait forcément des conséquences symboliques fortes pour Marseille. Sportivement, il serait également urgent de recruter pour remplacer le meneur de jeu, au profil unique au sein de l’effectif de Rudi Garcia. Entre les feuilletons Balotelli et donc Payet, le mercato hivernal promet d’être long et pénible pour les fans marseillais.