OM : Un mercato effrayant pour Marseille, Eyraud n'a pas le choix !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Si le fusible Rudi Garcia a sauté du côté de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud a lui sauvé sa peau à la présidence du club phocéen. Mais le patron de l'OM va se retrouver en première ligne face aux supporters, qui exigent également son départ, et l'ambiance risque d'être tendue vendredi soir lors du dernier match de la saison pour Marseille au Vélodrome. D'autant plus que JHE va devoir prendre des mesures drastiques au mercato, car si Frank McCourt a accepté le principe de remettre de l'argent dans l'OM, c'est en échange d'un mercato surtout riche...en ventes.

Et dans le JDD, le message est clair, l'Olympique de Marseille va devoir vendre les joueurs qui valent le plus cher, même si ce sont les jeunes pousses du club. « Dans ses déclarations récentes, JHE a dessiné les contours d’une stratégie centrée sur les jeunes. Un élagage de l’effectif est souhaité. Il concernera au mieux les plus gros salaires (Payet, Strootman, Luiz Gustavo). Plus sûrement les rares valeurs marchandes (Thauvin, Sanson, Kamara) car les finances sont exsangues, même si McCourt a prévu de remettre au pot cet été. Le mercato a déjà pris du retard : en milieu de semaine, les joueurs n’étaient toujours pas au courant de la nature du lifting à venir », explique l'hebdomadaire, qui rappelle que l'OM doit se positionner par rapport à l'UEFA et donc promettre de faire des économies drastiques.