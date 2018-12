OM : Un gros contrat pour sauver ce Minot perdu avec Garcia

Dans : OM, Mercato.

Fin d’année 2018 difficile pour l’Olympique de Marseille, et en particulier pour l’un de ses grands espoirs Boubakar Kamara.

Jusqu’à présent, l’international espoir s’était progressivement imposé avec des apparitions bien convaincantes et encadrées, au poste de milieu de terrain puis de défenseur central. Il semblait même pouvoir profiter des faillites de Caleta-Car et Rami pour prendre sa place sur le long terme. Mais progressivement, il a fait partie des joueurs qui ont coulé en Coupe d’Europe, même s’il est difficile de lui imputer cet échec au cœur d’une défense trop friable. Mais tant son comportement, avec quelques retards remarqués, que son niveau, avec son expulsion aussi rapide que sévère face à Limassol, ont fait trancher le couperet de Rudi Garcia, qui l’a sorti du groupe pour le dernier match face à Angers.

Invité à jouer en réserve, ce qu’il a accepté sans rechigner, Kamara semble un peu perdu ces dernières semaines, et la faculté de son entraineur à le faire jouer en défense centrale, puis arrière gauche mais également milieu défensif, n’aide pas. Si la tendance est négative, cela ne remet clairement pas en cause son avenir au club. Ainsi, L’Equipe annonce qu’Andoni Zubizarreta qui mise beaucoup sur lui et entend le blinder pour les années à venir, discute d’une prolongation de contrat « en bonne voie » selon le quotidien sportif. Il vaudrait mieux, car malgré ses troubles actuels, Kamara voit son engagement se terminer en juin 2020, et cela pourrait provoquer quelques interrogations si la situation perdurait dans les mois à venir.