OM : Un deuxième club snobe Florian Thauvin au mercato !

Joueur ayant la valeur marchande la plus importante au sein de l’effectif marseillais, Florian Thauvin est quasiment assuré de faire ses valises au mercato. En effet, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta vont devoir réaliser une ou deux grosses ventes pour combler le déficit, et l’international français semble être en première ligne. Heureusement, le champion du monde a la cote : l’Atéltico Madrid suit sa situation, tout comme Chelsea et plusieurs clubs de Série A. En Italie d’ailleurs, le Milan AC ne fait plus de « Flotov » sa priorité.

Après le Milan AC, Naples zappe Thauvin

Visiblement, Naples non plus. En effet, France Football annonce que l’équipe de Carlo Ancelotti a décidé de miser sur Hirving Lozano, jeune ailier prometteur évoluant au PSV Eindhoven. Une arrivée en très bonne voie, qui met directement un stop à la piste Florian Thauvin selon le magazine. Après le Milan AC, c’est donc une deuxième piste prestigieuse en moins d’une semaine qui se referme pour l’attaquant de Marseille, auteur d’une seconde partie de saison moyenne pour ne pas dire médiocre. Blessé face à Nantes et Strasbourg, il serait bien inspiré de revenir et de briller contre Lyon dimanche soir, à quelques semaines de l’ouverture du mercato…