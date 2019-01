OM : Un départ en Chine, Payet a pris une décision familiale

Dans : OM, Mercato.

En tant que capitaine de l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet (31 ans) ne cache pas sa frustration suite à la première partie de saison décevante.

Le milieu offensif est le premier à tirer la sonnette d’alarme, à remobiliser ou à pointer ses coéquipiers du doigt. Le Réunionnais serait-il lassé par cette situation ? Possible si l’on en croit La Marseillaise. Selon le média local, l’international tricolore envisagerait un départ pour la Chine pendant ce mois de janvier. Une hypothèse balayée par Bastien Cordo, le consultant du Phocéen qui a présenté un argument extra-sportif sur Twitter.

« Que ce soit pour des raisons perso ou de football, Payet ne partira pas cet hiver. C'est 100% sûr, a-t-il démenti. Il a construit sa vie ici pour ses enfants et le reste, il ne partira pas en hiver en Chine. » Très attaché à l’OM et à la ville de Marseille, l’ancien Nantais peut au moins utiliser ces rumeurs pour négocier un meilleur salaire, un sujet très sensible dans le vestiaire olympien cette saison.

