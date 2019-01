OM : Un clash entre Florian Thauvin et Rudi Garcia après OM-Lille !

Dans : OM, Ligue 1.

On pensait que la soirée avait déjà été mauvaise pour l'Olympique de Marseille vendredi contre Lille, mais en plus de la défaite face au LOSC, de l'arrêt du match pendant 38 minutes suite au jet d'un énorme pétard sur Jordan Amavi et de l'expulsion de Florian Thauvin, il semble que dans le vestiaire de l'OM la situation s'est subitement tendue. En effet, selon RMC, Rudi Garcia et le champion du monde, qui avait vu rouge, ont eu un échange de propos peu courtois.

Car le technicien marseillais a tenu à fair savoir ce qu'il pensait du geste qui avait valu à Florian Thauvin un carton rouge plutôt justifié. « Tu nous as mis dedans ! Tu n’as pas le droit de nous faire ça ! », a lancé un Rudi Garcia ulcéré à son joueur. Mais ce dernier, déjà apparu très énervé dans les couloirs du Vélodrome, s'en prenant notamment à la VAR, a vivement répondu sur le même ton à Rudi Garcia. « Qu’est-ce qu’il dit ? Je lui ai sauvé la mise plein de fois. Et il vient me casser les couilles », a réagi Florian Thauvin, qui sait probablement que ce genre d'attitude ne va pas contribuer à apaiser une situation déjà explosive autour du technicien de l'Olympique de Marseille. Ce samedi, les deux hommes ont semblé avoir fait la paix des braves à l'occasion du décrassage...