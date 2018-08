OM : Un buteur d'ici le 31 août ? Eyraud calme le buzz Dembélé !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Dans l'euphorie de l'annonce de la venue de Kevin Strootman, certains supporters de l'Olympique de Marseille pensent que leur club préféré pourrait finalement s'offrir un buteur d'ici la fin du mercato. Et depuis quelques jours, c'est le nom de Moussa Dembélé qui revient sans cesse, l'attaquant français du Celtic Glasgow étant évoqué à l'OM depuis plus d'un an. Après l'échec des (longues) négociations avec Mario Balotelli, Jacques-Henri Eyraud a cependant calmé tout le monde.

Ce mardi, en conférence de presse, le président de l'Olympique de Marseille a reconnu que ce scénario de rêve n'était pas prévu au programme d'ici le 31 août minuit. « Un buteur ? C’est peu probable mais tout peut arriver jusqu'à la fin du mercato. Je pense qu'on a fait ce qu'on voulait faire. Nous n'avons jamais annoncé vouloir recruter un 9. Il y a eu le cas Mario Balotelli, on a voulu voir ce qu'on pouvait faire. Cela ne s'est pas fait (...) On revient avec une équipe renforcée mais stable. C’est celle qui a atteint la finale de la Ligue Europa, celle à qui il n’a pas manqué grand-chose pour accrocher le podium, avec un staff de grande qualité. J'ai grande confiance en eux », a prévenu Jacques-Henri Eyraud, qui a toutefois précisé qu'une annonce sera faite d'ici vendredi, à priori l'annonce officielle de la signature de Nemanja Radonjic, tandis que des départs sont très probables.