OM : Un bonus en or au mercato, merci Zubizarreta !

Dans : OM.

Par le passé, les désaccords ont été nombreux à l’Olympique de Marseille entre Rudi Garcia et Andoni Zubizarreta.

Au mercato estival de 2018, le directeur sportif espagnol n’était par exemple pas d’accord pour vendre André-Franck Zambo-Anguissa à Fulham, malgré la somme de 28 ME proposée par le club anglais. Sous l’impulsion de Rudi Garcia, Jacques-Henri Eyraud a finalement accepté l’offre et a réinvesti la totalité de la somme sur Kevin Strootman, bien moins jeune et dont le salaire n’a évidemment rien à voir avec celui du Camerounais. Soucieux de préserver l’intérêt de l’OM malgré ce choix controversé en interne, Andoni Zubizarreta avait pris le soin d’inclure au moment de la vente un pourcentage à la revente dans le contrat de Zambo-Anguissa à Fulham, selon Le Phocéen.

Cette clause pourrait bien rapporter gros à l’Olympique de Marseille cet été puisque selon les informations de Sky Sports, Villarreal souhaite définitivement recruter l’international camerounais, après avoir profité de ses services sous la forme d’un prêt durant toute la saison. Et le prix de départ est très élevé pour un éventuel transfert de Zambo-Anguissa puisque la somme de 25 ME est évoquée. Autant dire que, les pourcentages à la revente oscillants généralement entre 10 et 20 %, l’Olympique de Marseille pourrait récupérer entre 2 et 4 ME dans cette opération. Une véritable aubaine pour le club phocéen, en proie à de grosses difficultés financières, et qui pourrait profiter d’une négociation rondement menée par son ancien directeur sportif il y a deux ans. Du côté des supporters de Marseille, ce transfert risque toutefois de remuer le couteau dans la plaie, de nombreux fans n’ayant pas validé les choix de Rudi Garcia à l’époque…