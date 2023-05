OM : Tudor vire Payet, il est impitoyable

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Dimitri Payet a montré contre Lens et Angers qu'il était encore capable de faire la différence pour l'Olympique de Marseille. Mais pour Igor Tudor, le numéro 10 n'est plus l'avenir de l'OM.

C’est ce mercredi peu avant 21 heures que l’OM et Dimitri Payet sauront quelle est la sanction infligée par la commission de discipline de la LFP après la gifle mise par le joueur de 36 ans à Yannick Cahuzac lors du récent Lens-Marseille. Dans le pire des cas, Payet pourrait prendre 7 matchs de suspension pour son geste inconsidéré alors qu’il était remplaçant, mais de l’avis général, le milieu offensif de l’Olympique de Marseille pendra 4 matchs. Seule « chance » relative pour le club phocéen, cette sanction ne sera applicable que la semaine prochaine, et Dimitri Payet sera donc à la disposition d’Igor Tudor pour le très important déplacement de samedi prochain à Lille où l’OM devra s’imposer afin de maintenir la pression sur Lens. Mais pour la suite, l’entraîneur croate de Marseille ne fera pas dans les sentiments, Igor Tudor n’étant pas du genre à faire valider ses choix par les virages du Vélodrome et les réseaux sociaux. Et cette sanction pourrait avoir un effet brutal sur la carrière de Dimitri Payet si l’on en croit La Provence

Payet et l'OM, c'est bientôt fini comme joueur

En attendant de connaître le verdict de la commission, Ludovic Ferro, journaliste pour le quotidien régional, annonce la couleur et elle n’est pas rose pour Dimitri Payet. « Les chances qu'il refoule la pelouse du Vélodrome, cram­pons aux pieds cette saison sont quasiment nulles, et sa présence contre Brest est utopique. Et comme malgré un contrat jus­qu'en 2024 et son envie de rester, il ne fait pas partie des plans du club pour le prochain exercice dans un secteur très fourni (les convales­cents Amine Harit et Azzedine Ou­nahi, Ruslan Malinovskyi, Cengiz Under, voire Alexis Sanchez et Matteo Guendouzi s’ils restent à l'OM), la possibilité qu'il ait dispu­té son dernier match à Marseille contre Angers existe », avoue le journaliste, qui n’est pas loin de penser que le but marqué dimanche dernier par Dimitri Payet face au SCO est peut-être le point final pour le joueur réunionnais à Marseille.