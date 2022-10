OM : Tudor gâche Alexis Sanchez, l’accusation tombe

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis le début de la saison, Igor Tudor utilise principalement Alexis Sanchez à la pointe de l’attaque de l’OM.

Parfois utilisé dans un rôle de meneur de jeu dans ses clubs précédents, Alexis Sanchez joue uniquement à la pointe de l’attaque depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille. Déjà auteur de quatre buts en Ligue 1, l’international chilien a réalisé des débuts prometteurs. Mais sur certains matchs plus relevés comme face à Francfort en Ligue des Champions ou Lille en Ligue 1, Alexis Sanchez a été trop isolé et peu servi. Dans les colonnes de La Provence, Benoit Cheyrou a évoqué le positionnement de l’ancienne star du FC Barcelone et selon le consultant de Prime Video, ce poste d’avant-centre n’est peut-être pas le meilleur pour Alexis Sanchez. L’ex-milieu de terrain de l’OM estime que le Chilien serait beaucoup plus en valeur dans un système à deux attaquants ou alors un cran plus bas, en soutien d’un joueur tel que Luis Suarez ou Bamba Dieng par exemple.

Alexis Sanchez en pointe, Cheyrou n'est pas convaincu

« Je l'ai préféré dans un système à deux attaquants, notamment à l'Inter Milan. Maintenant, il a fait des bons matchs dès qu'il est arrivé. Il aime bien prendre la profondeur. Je pense qu'il a été un peu frustré ces derniers matchs parce qu'il n'a pas eu les ballons en profondeur. C'est difficile pour un joueur seul devant de demander le ballon dans la profondeur car ce sont des appels facilement lisibles pour les défenses adverses. Il a déjà beaucoup apporté depuis son arrivée. Il est important dans la maturité, la communication avec ses partenaires. C'est un apport intéressant dans cet effectif cette saison » a analysé Benoit Cheyrou, pour qui Igor Tudor n’utilise donc pas Alexis Sanchez dans son meilleur positionnement depuis le début de la saison à l’Olympique de Marseille, même si le Chilien parvient bien sûr à tirer son épingle du jeu grâce à son talent sans équivalent au sein de l’effectif. Ménagé à Angers vendredi après avoir disputé les deux matchs du Chili pendant la trêve internationale, Alexis Sanchez sera logiquement très attendu ce mardi face au Sporting Portugal en Ligue des Champions.