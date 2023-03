OM : Tudor force son départ, Payet vers la sortie !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Titulaire indiscutable l’an passé, Dimitri Payet a perdu sa place et ne joue presque plus à l’OM sous les ordres d’Igor Tudor.

Excellent la saison dernière sous la houlette de Jorge Sampaoli, Dimitri Payet est nettement moins en vue depuis la prise de fonctions d’Igor Tudor. La féroce concurrence à son poste (Ünder, Malinovskyi, Harit, Guendouzi, Ounahi) a été fatale à l’international tricolore, qui n’est quasiment plus utilisé par l’entraîneur croate de l’Olympique de Marseille. Sous contrat avec le club phocéen jusqu’en juin 2024, Dimitri Payet ne bénéficie presque plus d’aucun temps de jeu et cela ne va pas s’arranger la saison prochaine avec le retour de blessure d’Amine Harit. Un départ lors du prochain mercato est-il, dès lors, envisageable ? Le Phocéen s’est penché sur le sujet et pour le média marseillais, il est clair que l’ex-capitaine de l’OM est à un tournant de sa fin de carrière. Du haut de ses 36 ans, un choix cornélien va s’imposer à lui cet été s’il veut encore jouer avant de raccrocher les crampons.

Payet plus que jamais vers un départ de l'OM ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dimitri Payet (@payetdimitri27)

« Dimitri Payet semble à un tournant de sa carrière. Mais a-t-il de la marge de manœuvre ou les jeux sont-ils faits à l'avance ? Si Igor Tudor reste à la tête de l'équipe la saison prochaine, que pourra bien faire l'ancien Phocéen d'Or de la saison dernière ? Retrouver une assez bonne forme physique, comme l'an passé ? Pas certain que cela suffise, tant son coach ne le pense pas adapté à sa méthode. Bien que Payet soit un joueur qui a toujours su rebondir, y parviendra-t-il cette fois ? A la fin de la saison, il restera un an de contrat avec l'OM au "Marseillais à vie" » détaille Le Phocéen, pour qui la question d’un départ va automatiquement se poser à la fin de la saison pour Dimitri Payet. La question est maintenant de savoir si le Réunionnais, qui a fait savoir depuis plusieurs années qu’il terminerait sa carrière en Provence, a changé d’avis sur la question. Le tout est en fait de savoir si Payet préfère finir sa carrière sur le banc de l’OM ou titulaire dans un club moins huppé et moins important à ses yeux. Un dilemme cornélien pour le n°10 de Marseille, qui s’était posé pour Steve Mandanda l’été dernier.