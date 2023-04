OM : Tudor est un sale type, la terrible accusation

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM traverse quelques difficultés depuis le début de l'année 2023. Les méthodes d'Igor Tudor sont de plus en plus contestées par les fans et observateurs du club phocéen...

A Marseille, l'inquiétude grandit ! Il faut dire que le podium est de plus en plus menacé. L'OM avance à un petit rythme, surtout à domicile. Au soir de la 30e journée de Ligue 1, les Phocéens sont troisièmes, avec deux points de retard sur le RC Lens et trois points d'avance sur l'AS Monaco. Si l'OM continuait sur sa mauvaise lancée, le club pourrait tout perdre. Dans ce climat pas forcément facile, Igor Tudor est au centre des critiques, lui dont le jeu demandé commence à sérieusement fatiguer son groupe de joueurs. Pour ne rien arranger, certaines de ses méthodes sont de plus en plus contestées par les observateurs. Selon David Berger, le Croate devrait un peu plus se remettre en question.

Tudor perd le fil

𝐌𝐞𝐫𝐜𝐢 aux 7️⃣0️⃣0️⃣ supporters qui ont réalisé le déplacement pour la rencontre #FCLOM 🙌 pic.twitter.com/Gai1yXZffb — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 10, 2023

Sur l'antenne d'Europe 1, le journaliste n'a pas fait dans la langue de bois au moment d'évoquer Igor Tudor et ses manières de faire. « Il a entraîné tous les grands clubs on est d'accord... Il ne jouait pas la défense en Italie avec l'Hellas Vérone... Il dit tout et son contraire. Je différence l'homme et l'entraineur. L'homme est imbuvable. Il n'a fait aucun effort pour apprendre le français, ce qui n'est pas normal. Il est aussi intimidant avec certains des collègues. Quand il met la main sur l'épaule puis dit 'My Friend' en interview, je crois que si on fait une relance ou pose une question gênante, il peut partir en vrille. Cela me dérange parce qu'on fait ce métier pour le plaisir. Concernant l'entraineur, il fait globalement une bonne saison. Mais il ne se remet jamais en question. C'est un peu facile d'accuser l'adversaire qui joue bloc bas mais c'est à lui d'être créatif et de redonner du peps à son équipe parce qu'il les a essoufflés et ça se paye dans cette dernière ligne droite », a notamment indiqué David Berger, qui pense qu'Igor Tudor commence à perdre le fil en cette fin de saison. Lors de la prochaine journée de Ligue 1, l'OM reçoit l'ESTAC au Stade Vélodrome. Attention au piège pour les Phocéens.