OM : Tudor est « fou », le vestiaire craque !

Par Corentin Facy

Les désaccords et les incompréhensions règnent à l’OM entre les joueurs et l’entraîneur Igor Tudor, et un climat électrique s’installe.

Choisi par Pablo Longoria et Javier Ribalta afin d’être le successeur de Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille, Igor Tudor peine à faire l’unanimité auprès de ses joueurs et des supporters. C’est même tout l’inverse pour l’instant, tant les choix et les méthodes du Croate choquent à Marseille. D’un point de vue extérieur, ses décisions d’écarter Bamba Dieng et de ne quasiment plus utiliser Cengiz Ünder interrogent. En interne, c’est encore pire avec des joueurs révoltés par les méthodes d’Igor Tudor, comme décrit par La Provence dans son édition du jour. Le quotidien régional cite un habitué du centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus, dont le témoignage n’est pas vraiment de nature à rassurer pour la suite. « C’est un fou » lance ce proche du groupe olympien au sujet d’Igor Tudor avant de poursuivre. « Il faut voir comment il s’adresse aux joueurs ! » glisse-t-il, choqué par les méthodes de l’entraîneur croate de l’OM.

Les joueurs de l'OM sonnés par la méthode Tudor

A ce jour, toutes les séances d’entraînement de l’OM version Igor Tudor se sont déroulées à huis clos. Mais les témoignages vont tous dans le même sens, et il n’est pas rassurant pour les supporters olympiens à cinq jours du premier match de Ligue 1 contre Reims au Vélodrome. « De l’extérieur, comme ça, je dirais simplement que c’est un choix très surprenant » confie l’agent d’un joueur de l’OM à La Provence. Un autre proche de joueur olympien abonde dans le même sens. « Il n’est pas clair dans son rapport à l’effectif. Si un entraîneur n’est pas capable de motiver tous ses hommes, il y a un grand problème » explique-t-il, très inquiet. Il faut dire qu’en interne, le discours très brutal et autoritaire d’Igor Tudor a du mal à passer. Jordan Amavi, Gerson et Cengiz Ünder, qui ont tous eu une altercation avec le coach de l’OM, peuvent en témoigner. Face à cette situation déjà explosive, plusieurs joueurs marseillais dont le capitaine Dimitri Payet ont demandé à s’entretenir au plus vite avec Pablo Longoria mais aussi avec Igor Tudor lui-même afin d’apaiser le climat avant qu’il ne soit trop tard.