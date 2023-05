OM : Tudor déteste Payet, il lance une lourde accusation

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très peu utilisé durant la saison, Dimitri Payet prouve depuis trois matchs qu’il aurait mérité davantage de temps de jeu avec l’OM.

Auteur d’une entrée décisive face à Auxerre il y a deux semaines, Dimitri Payet est également apparu en jambes à Lens avec un but. Deux bonnes entrées qui ont permis au capitaine de l’Olympique de Marseille d’être titulaire face à Angers, ce dimanche au Vélodrome. Face à la lanterne rouge du championnat, le Réunionnais a encore été bon avec un but décisif à la clé. Et si finalement, Dimitri Payet avait mérité davantage de temps de jeu cette saison ?

Payet injustement blacklisté à l'OM ?

Igor Tudor a fait ses choix et globalement, difficile de le critiquer au vu des résultats de l’OM mais pour Jérôme Rothen, le choix de blacklister ainsi Dimitri Payet n’est pas anodin. Sur l’antenne de RMC, l’ex-milieu de terrain du PSG et de l’Equipe de France a lancé de grosses accusations à l’encontre du coach croate de l’OM en expliquant notamment que Payet avait été victime d’un délit de sale gueule de la part d’Igor Tudor cette saison.

« On sait très bien qu’il y a eu au début de la saison un petit délit de sale gueule. Avant de mettre en place son projet de jeu, la première chose que (Igor) Tudor a fait, c’est d’écarter Dimitri Payet, le capitaine, qui avait été un grand artisan de la deuxième place de l’OM l’année dernière. En termes de résultats sur la saison, on ne peut pas dire que ça ait donné tort à Igor Tudor. Mais en cours de match, très souvent, on a vu les manques de l’Olympique de Marseille et on s’est demandé plus d’une fois pourquoi Dimitri Payet ne jouait pas. Depuis deux mois et demi, il n’a quasiment que 200 minutes dans les jambes. Pour un joueur de 36 ans, c’est sûr que c’est problématique pour garder de la vision, de la clairvoyance et de la classe quand on fait appel à toi » a analysé Jérôme Rothen.

Le consultant de RMC va plus loin en affirmant que si Dimitri Payet avait davantage été utilisé par Igor Tudor, l’OM aurait peut-être déjà sécurisé la deuxième place, qui lui échappe à trois journées de la fin avec deux points de retard sur Lens. « On sent qu’il aurait pu apporter plus. Surtout vu les manques qu’il y a eu, notamment sur la deuxième partie de saison, où ça manquait de créativité et de classe technique. Et je trouve qu’il n’y a aucun équivalent à (Dimitri) Payet dans ce rôle-là (...) Il pouvait très bien rentrer dans le système de Tudor. On l’a vu contre Angers. Avec un (Dimitri) Payet plus présent, l'OM aurait déjà assuré sa deuxième place » a lâché l’ancien Parisien, pour qui Igor Tudor n’a clairement pas été tendre avec Dimitri Payet cette saison et c’est finalement l’OM qui en paie les conséquence selon le consultant de RMC.