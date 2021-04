OM : Trois retours contre Lorient ?

Dans : OM.

Le week-end dernier, Jorge Sampaoli était privé de nombreux joueurs pour le déplacement de l’OM à Montpellier.

Face à Lorient samedi (17 heures), l’entraîneur argentin sera cette fois privé de Duje Caleta-Car et d’Alvaro Gonzalez, suspendus. En revanche, Jorge Sampaoli devrait pouvoir compter sur plusieurs retours importants. Absent depuis près de trois mois à cause de douleurs récurrentes au talon, Valentin Rongier a effectué son grand retour à l’entraînement collectif cette semaine, fait savoir le journaliste Karim Attab.

Victime d’une lésion musculaire à la cuisse avant la trêve internationale et forfait à Montpellier, Yuto Nagatomo était présent à l’entraînement. Enfin, victime d’une sciatique et absent dans l’Hérault, Hiroki Sakaï s’est également entraîné de manière tout-à-fait normale. En revanche, Jordan Amavi était toujours en soins et devrait donc être (encore) forfait.