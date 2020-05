OM : Tomber aussi bas que le PSG ? Les Marseillais en plein dilemme

Dans : OM.

Alors que l’on reparle d’un possible rachat de l’Olympique de Marseille par l’Arabie Saoudite, la rumeur ne fait pas que des heureux dans la cité phocéenne. Certains se demandent si le fait de suivre le modèle du rival parisien serait vraiment une bonne idée.

L’Olympique de Marseille a beau démentir, on continue de parler d’un éventuel départ du propriétaire Frank McCourt. Les rumeurs ont même pris une nouvelle ampleur ces derniers jours. En effet, on parle de nouveau d’un possible rachat par le prince saoudien Al-Walid ben Talal Al Saoud, dont les fonds permettraient au club phocéen de franchir un cap énorme en France et sur la scène européenne. Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, cette perspective ne plaît pas à tous les suiveurs de l’OM. A l’image du journaliste Sébastien Volpe, certains s’interrogent sur la pertinence de copier le modèle du Paris Saint-Germain avec le Qatar.

« Est-ce qu’on a tous envie que l’Olympique de Marseille tire la bourre au PSG ? Oui. Après, on s’est quand même bien moqué d’eux sur la provenance des fonds, a rappelé le spécialiste pendant le Talk du Phocéen. Est-ce qu’on a envie d’être un club qui va être dépendant comme ça d’une super puissance financière ? Je ne sais pas. D’un côté, avoir des super joueurs au Stade Vélodrome ? Oui, mais est-ce qu’il n’y a pas d’autres solutions pour y arriver ? » Une chose est sûre, c’est que l’OM n’en prend pas le chemin sous McCourt.