OM : Thiago Almada jusqu'en 2026, c'est bouillant !

Après avoir obtenu la signature de Gerson, Pablo Longoria est proche d'en faire de même avec Thiago Almada, lequel pourrait signer jusqu'en 2026 avec l'Olympique de Marseille.

L’encre sur le contrat de Gerson n’est pas encore sèche que l’OM avance déjà rapidement dans un autre dossier sud-américain. En effet, plusieurs sources indiquent que le président du club phocéen, qui est également le patron du recrutement, a déjà bien avancé concernant la venue de Thiago Almada à Marseille. Selon Pedro Almeida, journaliste portugais spécialiste du mercato sud-américain, la signature du jeune joueur du club argentin de Velez devrait être officialisée dans les prochains jours. Pour s’offrir le milieu offensif argentin de 20 ans, Pablo Longoria aurait accepté de payer 15ME plus 2ME de bonus, l’Olympique de Marseille souhaitant annoncer en même temps la signature de Gerson et Thiago Almada.

De son côté, Nicolo Schira est un peu plus prudent. Pour l’expert italien du marché des transferts, si effectivement l’Olympique de Marseille a entamé les négociations avec le Club Atlético Velez Sarsfield concernant Thiago Almada en proposant notamment un contrat de 5 ans au milieu de terrain, l’accord n’est pas encore totalement acquis. Cependant, les choses auraient déjà bien avancé, l'OM souhaitant rapidement disposer de son effectif dès la reprise de l'entraînement prévu le 28 juin, Jorge Sampaoli voulant savoir sur qui il pourra compter la saison prochaine.

#Gerson signed ✍🏼 Thiago #Almada should be completed next week. 🇧🇷🔵 #transfers #OM https://t.co/A5TqEYzR9c