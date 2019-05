OM : Thauvin vendu au mercato, sa réponse est foudroyante

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Parmi les joueurs susceptibles de quitter l'Olympique de Marseille lors du prochain mercato estival, le nom de Florian Thauvin revient très régulièrement, le champion du monde semblant avoir une grosse valeur financière sur le marché des transferts. Mais, après avoir signé un doublé samedi soir lors de la victoire de l'OM à Toulouse (2-5), Flo Thauvin a remis quelques pendules à l'heure et calmé ceux qui l'envoient déjà loin de l'Olympique de Marseille cet été. Très incisif dans sa communication, l'international tricolore a clairement fait comprendre que son départ était loin, très loin même, d'être acquis.

« Les supporters sont furieux après nous, ils ont raison, nous sommes tous déçus, nous devons respecter notre maillot, faire le maximum jusqu’au bout pour leur donner encore un peu de bonheur. Enfin, j’entends tellement que je vais partir que j’ai l’impression qu’on veut me mettre à la porte. J’ai deux ans de contrat et tout le monde sait que je suis bien ici, il n’y a pas de problème. Vous ne mettrez pas à la porte comme ça ! », a lancé Florian Thauvin, qui n'ouvre donc pas la porte à une éventuelle vente, ce qui n'arrange peut-être pas Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud, lesquels ont besoin de céder des joueurs lors du mercato.