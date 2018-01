OM : Thauvin régale Pierre Ménès, pas Payet

Dans : OM, Ligue 1, Mondial 2018.

Dans le débriefing du match nul entre l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco (2-2), Pierre Ménès a livré son analyse globale sur la performance phocéenne. Dominateur, que ce soit au niveau de la possession (55 %) ou des tirs (17 à 9), le club marseillais a arraché un solide nul contre le Champion de France en titre. Preuve que l'OM a désormais les certitudes pour jouer la deuxième place de la Ligue 1, grâce notamment à certaines individualités, que Pierre Ménès a voulu ressortir.

« Ce nul est logique. J'ai trouvé Marseille plus fort quand Zambo Anguissa est entré à la place d'Ocampos, et quand Sanson est monté d'un cran au milieu. Sur un match de ce niveau, Sanson a du mal aux côtés de Luiz Gustavo. Il est à l'aise plus haut pour participer au jeu. Mandanda a été superbe aussi. Le Top ? Thauvin, je le trouve de plus en plus fantastique. Il a tout, le physique, la créativité... Le Flop ? Payet, qui m'a semblé très juste physiquement », a lancé, sur le Canal Football Club, le consultant, qui estime donc que Rudi Garcia a pratiquement trouvé la formule gagnante.