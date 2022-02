OM : Thauvin et Mandanda écartés, Dimitri Payet se régale

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur de 8 buts et 7 passes décisives en Ligue 1 depuis le début de la saison, Dimitri Payet est sans conteste l’homme fort de l’OM.

Dès son arrivée en cours de saison dernière, Jorge Sampaoli a fait de Dimitri Payet son homme de base à l’Olympique de Marseille. Un an plus tard, l’entraîneur argentin de l’OM ne doit pas regretter son choix. Et pour cause, Dimitri Payet est toujours le joueur phare du club marseillais et il le prouve cette saison avec des performances haut de gamme et des statistiques royales. Dans son édition du jour, L’Equipe fait un point sur la métamorphose de Dimitri Payet, qui est passé d’un joueur irrégulier capables de coups d’éclat à un capitaine régulier et fédérateur. Pour le quotidien national, un élément a été décisif dans l’aventure de Dimitri Payet à Marseille : le départ de Florian Thauvin pour les Tigres de Monterey l’été dernier.

Payet apaisé par le départ de Thauvin ?

En privé, l’international français se dit plus « apaisé » dans sa vie personnelle mais aussi à l’OM depuis que « Flotov », avec qui une « guéguerre d’ego » était déclarée depuis de nombreuses années, est parti. A en croire L’Equipe, la mise sur le banc de Steve Mandanda au profit du gardien espagnol Pau Lopez a également forcé Dimitri Payet à prendre son rôle de capitaine à bras le corps. Trop grand pour lui il y a quelques années, le brassard lui va désormais comme un gant dans la mesure où Payet fédère dans le vestiaire avec les jeunes (Saliba, Gueye, Guendouzi) et les plus anciens (Alvaro, Milik). Par ailleurs, avec les supporters, la relation n’a pas toujours été simple. Il y a un peu plus d’un an, certains groupes de supporters demandaient à Payet de partir, le jugeant pas assez professionnel notamment en ce qui concerne son poids. A force de travailler et de briller sur le terrain, Dimitri Payet a retourné tout le monde. La preuve, il a eu le droit à un superbe tifo de la part des Winners au Vélodrome à l’occasion du 8e de finale de la Coupe de France face à Montpellier, samedi soir.