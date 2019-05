OM : Thauvin est à vendre, deux prétendants XXL se pointent

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Sixième de Ligue 1 à l'issue de la 35e journée, l’Olympique de Marseille a dit adieu à son rêve de Coupe d’Europe.

En effet, le club phocéen ne semble plus en mesure de rattraper l’AS Saint-Etienne, et encore moins l’Olympique Lyonnais en cette fin de saison. Le mercato va donc être pénible pour Jacques-Henri Eyraud, qui va être contraint de vendre plusieurs joueurs à forte valeur marchande. On pense évidemment en premier lieu à Florian Thauvin, lequel est estimé à environ 50 ME par la direction marseillaise sur le marché des transferts, et dont le nom est régulièrement cité en Italie.

Mais à en croire les informations obtenues par AS, il n’y a pas que du côté de la Série A que le natif d’Orléans est apprécié. Et pour cause, le média espagnol affirme que l’Atlético Madrid, qui surveillait déjà la situation de Florian Thauvin l’été dernier, est toujours intéressé. Tout comme… Chelsea, qui cible également Nicolas Pépé pour succéder à Eden Hazard. Cela confirme en tout cas que Marseille n’aura pas de mal à vendre Florian Thauvin pour renflouer ses caisses. Reste à voir si tous ces prétendants sont prêts à monter à la somme espérée par Frank McCourt et par Jacques-Henri Eyraud dans ce dossier…