OM : Thauvin disponible au mercato, Séville n'hésite plus

En fin de contrat à l’issue de la saison, Florian Thauvin n’a toujours pas trouvé d’accord avec l’Olympique de Marseille au sujet d’une prolongation.

Dès son arrivée en Provence dans le courant de l’été, le directeur sportif Pablo Longoria a indiqué qu’il ferait de ce dossier une priorité. Mais pour l’heure, l’ex-recruteur du FC Valence n’est pas parvenu à trouver un accord avec Jean-Pierre Bernès et Florian Thauvin pour la prolongation du meilleur buteur de l’OM, qui émarge à près de 400.000 euros par mois à Marseille. Il ne fait aucun doute que l’OM souhaite prolonger son champion du monde, mais les conséquences de la crise du Covid-19 ne permettent pas à Marseille de proposer à Thauvin de conserver un tel niveau de rémunération.

La situation semble s’enliser, et on se dirige tout droit vers un départ de Florian Thauvin libre de tout contrat à l’issue de la saison. Une catastrophe industrielle pour l’Olympique de Marseille, dont souhaite profiter le FC Séville au mercato. Régulièrement cité comme un prétendant de premier choix pour « Flotov », le club andalou serait bel et bien décidé à profiter de l’aubaine en recrutant Florian Thauvin pour zéro euro lors du prochain mercato estival, à en croire les informations d’Estadio Deportivo. Le média espagnol croit par ailleurs savoir que deux autres joueurs offensifs de Ligue 1 figurent dans les radars du directeur sportif Monchi : Jonathan Bamba (Lille) et Julian Draxler (PSG), lequel sera également libre comme l’air à l’issue de la saison. Reste maintenant à voir si l’ancien dirigeant de la Roma foncera sur les trois joueurs, ou s’il effectuera un tri au sein de cette liste au mercato. En attendant, Marseille dispose encore de quelques semaines pour tenter d’inverser la tendance en trouvant un accord avec Florian Thauvin…