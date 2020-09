OM : Thauvin au top, il a sa place au PSG tous les jours

Dans : OM.

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille tentera de profiter des absences de taille au sein du Paris Saint-Germain afin de réaliser l’exploit dans le Classique.

Malgré les nombreuses absences dans les rangs du PSG, il faudra que l’OM soit à son meilleur niveau afin d’espérer un succès contre une équipe qui sera bien évidemment motivée à bloc pour défendre son invincibilité face à son rival. L’espoir est tout de même de mise à Marseille, où André Villas-Boas peut compter sur l’intégralité de son effectif. Blessé tout au long de la saison dernière, Florian Thauvin sera de la partie, lui qui a régalé il y a deux semaines à Brest avec un but et deux passes décisives. Interrogé au sujet du champion du monde par Le Phocéen, Marc Libbra estime que l’attaquant de 26 ans est le facteur X de Marseille pour ce match face à Paris. Tout en estimant qu’au top de sa forme, Florian Thauvin aurait largement sa place dans l’effectif du PSG au détriment de joueurs tels que Julian Draxler ou Pablo Sarabia…

« On a beaucoup parlé de son match à Brest car il est buteur et passeur, et c'est normal. Mais j'attends de voir son vrai degré de forme après cette préparation perturbée. Rappelons qu'il n'a pas joué pendant presque un an, et que cela demande beaucoup de temps pour revenir. Ce match face au PSG sera effectivement un test grandeur nature, car quelle que soit l'équipe alignée par Tuchel, l'intensité du match sera tout autre que celle de Brest, où il y a eu de nombreuses baisses de rythme. Mais oui, ce PSG-OM est un joli rendez-vous pour lui, pour démontrer qu'il fait définitivement partie des grands attaquants du championnat de France et qu'il faudra compter avec lui pour les Bleus aussi l'été prochain. Dans sa forme optimale, Florian n'a absolument rien à envier à un Sarabia ou un Draxler, c'est une évidence. Après, dire qu'il détient les clés d'un succès de l'OM, ce serait lui mettre trop de pression, même si c'est un peu ce que tout le monde attend. Personnellement, je préfère observer ce que peut donner sa relation avec Benedetto, qui peut être très intéressante. L'OM ne peut répondre à Paris qu'avec un collectif fort, pas avec le seul talent d'un joueur » juge Marc Libbra, pour qui Florian Thauvin a (en partie) les clés du match entre l’OM et le PSG…