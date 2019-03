OM : Thauvin au Bayern, il en rêve et ne s'en cache pas

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Au Bayern Munich, le mercato sera très certainement agité l’été prochain. Et pour cause, il sera temps pour le club allemand de remplacer Arjen Robben et Franck Ribéry en attaque. Ces dernières semaines, deux joueurs de L1 ont ainsi été associés au club bavarois : Nicolas Pépé et Florian Thauvin. L’ailier droit de l’OM a le profil pour remplacer Robben sur le flanc droit de l’attaque, et sa venue ferait le bonheur d’un homme à Munich : Benjamin Pavard. Le défenseur tricolore a signé en faveur du Bayern pour l’été prochain et, interrogé par Téléfoot, il a confié qu’il adorerait voir débarquer l’attaquant de Marseille.

« Je suis très proche de Thauvin et ça me ferait très plaisir qu’il vienne au Bayern. Si Munich me posait des questions sur lui, je ne dirais que du bien » a confié Benjamin Pavard, lequel s’est également exprimé sur la possible venue de Lucas Hernandez, très convoité par le Bayern Munich. « J'espère qu'il va venir parce que c'est un très bon pote et un footballeur qui a un très gros potentiel. Il l'a montré en club et à la Coupe du monde. Je lui envoie quelques messages. Ce serait une très bonne chose pour Munich ». On l’a bien compris, Benjamin Pavard rêve que le Bayern s’appuie sur l’Equipe de France championne du monde. D’autant que Corentin Tolisso figure déjà dans les rangs allemands…