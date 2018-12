OM : Tensions et jalousies dans le vestiaire de Marseille à cause du mercato ?

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Cet été, l’Olympique de Marseille a décidé de ne pas chambouler son effectif en ne recrutant que trois joueurs au mercato estival.

Suffisant pour perturber l’équilibre du vestiaire olympien puisque selon L’Equipe, les arrivées de Kevin Strootman et de Duje Caleta-Car ont créé des remous en interne. Le gros salaire du Néerlandais poserait notamment un problème aux deux stars offensives de l’équipe marseillaise, à savoir Dimitri Payet et Florian Thauvin. « L’international néerlandais, choix personnel de fin de mercato de Rudi Garcia, est arrivé en empochant le titre de plus gros salaire de l’OM. Dans le vestiaire, les joueurs parlent d’un salaire de 800.000 € par mois. Un chiffre sans doute exagéré. Mais ce qui est certain, c’est que le Batave devance désormais Payet et Gustavo ainsi que Thauvin » peut-on notamment lire dans le quotidien. Cela n’aurait aucun impact sur le Brésilien, concentré sur son rôle de leader et sur les performances sportives. Mais Payet et Thauvin seraient clairement irrités par la situation.

Un échelon plus bas dans la grille salariale, c’est les émoluments perçus par Duje Caleta-Car qui posent un souci. « Fort chez certains hauts salaires, le mécontentement ruisselle chez d’autres, plus modestes, comme Morgan Sanson, Bouna Sarr ou Maxime Lopez. A leur niveau, le salaire de Duje Caleta-Car, acheté 19 ME et estimé à 200.000 € par mois en interne, a du mal à passer. Même si les derniers arrivés sont souvent les mieux servis, ce chiffre place le Croate dans le top 10 des éléments les mieux rémunérés » explique le quotidien national. Pour rétablir l’ordre et retrouver un vrai collectif, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta ont été contraint de sortir de leur réserve et de s’exprimer devant le groupe, en fin de semaine dernière. Deux interventions réclamées par Rudi Garcia, lequel a exigé de ses joueurs qu’ils arrêtent de « regarder dans l’assiette du voisin ». Un message qui a le mérite d’être très clair. Reste à voir si les différents discours de l’état-major marseillais auront des conséquences positives sur l’équipe à court terme…