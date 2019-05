OM : Surprise, Balotelli prêt à rester à Marseille !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Le week-end dernier, l’Olympique de Marseille a terminé sa saison sur une bonne note face à Montpellier (1-0) pour finir dans le Top 5 de la Ligue 1.

Durant cette dernière journée de championnat, qui comptait pour du beurre, sachant que l’OM était certain de ne pas jouer en Coupe d’Europe la saison prochaine, Mario Balotelli a une nouvelle fois fait parler de lui. En mal, vu qu’il a terni un bilan plutôt correct (8 buts). Remplaçant, l’attaquant italien est entré sur la pelouse à l’heure de jeu… avant d’écoper d’un carton rouge direct pour un tacle par derrière sur Congré en toute fin de rencontre. Une expulsion en guise d'adieux au Vélodrome ? Pas forcément, si l’on en croit les dires du buteur de 28 ans.

« Marseille ? J'aime beaucoup. Je regrette juste de ne pas avoir réussi à faire plus pour arriver en Coupe d’Europe. C'est mon seul regret. Ma saison ? J'ai grandi. Je pense avoir joué de façon assez intelligente pendant ces six mois. L'arrivée à Marseille a été une libération, je savais que je pouvais bien jouer. Ça a été six mois positifs, j'en suis heureux. Continuer à l'OM ? Je ne sais pas. On verra. Je n'y pense pas encore. Je ne sais pas ce que les dirigeants veulent faire, nous n'avons pas parlé. Une saison de plus à Marseille ? Oui bien sûr, ça peut être une option. Je me suis toujours senti bien ici, donc pourquoi dire non ? », a avoué, sur Canal+, Super Mario, qui sait pourtant que l’OM n’aura ni les moyens financiers ni les arguments sportifs pour le conserver. Mais faute de mieux et avec l’aval du successeur de Rudi Garcia, Balotelli aurait donc encore une petite chance de rester à Marseille l'an prochain.